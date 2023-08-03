"Пушкинская карта" будет заблокирована навсегда в случае трех нарушений правил программы

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С 3 августа "Пушкинские карты" могут заблокировать до конца календарного года тем пользователям, которые один раз нарушили правила программы карты. Если правила будут нарушены трижды, участника исключат из программы. Об этом сообщает Минкультуры РФ в своем официальном телеграм-канале.

"Любое однократное нарушение правил программы повлечет за собой блокирование карты до конца календарного года, то есть до 31 декабря года, в течение которого произошло нарушение. Нарушение, совершенное тем же участником программы повторно, повлечет за собой блокирование карты на 365 дней, начиная с момента выявления нарушения", – объяснили в министерстве.

В Минкультуры добавили, что третье по счету нарушение повлечет за собой исключение гражданина из программы навсегда.

В правилах программы карты указано, что ей имеет право пользоваться только владелец, он может покупать билеты для самостоятельного помещения тех или иных мероприятий, не передавая их другим людям, напомнили в ведомстве.

Также сотрудники министерства культуры пообещали гражданам изучить преступаемые жалобы по поводу блокировки карт и разработать механизм, который позволит предотвращать нарушение правил программы карты.

Ранее Минкультуры РФ заявляло, что намеревается изменить правила программы "Пушкинская карта" для повышения ее защищенности. Например, для улучшения обслуживания пользователи смогут вернуть деньги за билет в случае отмены мероприятия без оформления дополнительных заявок.

Изменение также подразумевает внесение единого билетного оператора для улучшения технологического процесса и введение QR-кодов, которые позволят посещать мероприятия. Ведомство предложило в том числе увеличить требования к заявкам культурных организаций и критериям отбора мероприятий.



Минкультуры РФ изменит правила программы "Пушкинская карта"