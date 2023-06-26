Минкультуры изменит правила программы "Пушкинская карта" для повышения ее защищенности

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Министерство культуры Российской Федерации изменит правила программы "Пушкинская карта" для повышения ее защищенности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проекты постановлений об изменении правил "Пушкинской карты" подготовлены Минкультуры, Минцифры и Минфином РФ.

"Для улучшения обслуживания пользователям будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене. Возврат денежных средств за билеты в случае отмены мероприятия предлагается осуществлять без дополнительных заявок от пользователя", – отметили в ведомстве.

По данным Минкультуры, изменение также подразумевает внесение единого билетного оператора для улучшения технологического процесса. Помимо этого, для пользователей усовершенствуют процесс покупки и контроля билета. Для этого предложили пользоваться специальными информационными сервисами.

Согласно проекту постановления, для подтверждения личности владельца карты, который предъявляет билет для прохода на культурное мероприятие, в отдельных регионах предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов.

В ведомстве добавили, что предлагается увеличить требования к заявкам культурных организаций и критериям отбора мероприятий. Они должны соответствовать основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей России.

Помимо этого, предполагается установить требования к организациям культуры. Так, необходимы регистрация их как юрлица, которое осуществляет деятельность в сфере культуры, наличие материально-технических ресурсов для предоставления услуг и обеспечение открытой информации об организации.

По данным министерства культуры, ведомство подготовило проект постановления, предусматривающий внедрение нового механизма выделения субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат. Он предполагает возможность участия в программе "Пушкинская карта" нескольких кредитных организаций в качестве операторов.

"До момента отбора кредитных организаций оператором программы является АО "Почта банк", – заключили в министерстве.

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч билетов купили жители столицы по "Пушкинской карте" на портале mos.ru, они смогли посетить многие музеи города, галереи, парки и культурные центры.

Чаще всего жители столицы посещали "Мультимедиа-арт-музей", почти 47 тысяч билетов на различные мероприятия музея было приобретено.

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