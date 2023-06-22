Москвичи купили более 150 тысяч билетов по Пушкинской карте на mos.ru

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 150 тысяч билетов купили жители столицы по Пушкинской карте на портале mos.ru, они смогли посетить многие музеи города, галереи, парки и культурные центры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий города.

Отмечается, что чаще всего жители столицы посещали "Мультимедиа-арт-музей", почти 47 тысяч билетов на различные мероприятия музея было приобретено.

"Анонсы ближайших событий в Москве публикуются в разделе "Афиша" на mos.ru. Здесь можно ознакомиться с описанием мероприятий, узнать о возрастных ограничениях, а также приобрести билеты", – сказали в пресс-службе.

По словам представителей департамента, портал интегрирован в городскую единую билетную систему (ЕБС), через нее работают многие культурные центры Москвы. Если та или иная организация не указана в ЕБС, то гражданам предлагается перейти на официальные сайты музеев и центров.

Помимо просмотра мероприятий в разделе "Афиши", москвичи могут установить определенные фильтры, чтобы точно узнать список мероприятий, билеты на которые можно приобрести через Пушкинскую карту. Для этого в блоке "Все события" пользователи должны открыть вкладку "Сфера" и выбрать фильтр "Пушкинская карта".

В департаменте добавили, что в данный момент в разделе опубликовано более 630 мероприятий, которые можно посетить по карте. Билеты, которые будут оформлены через портал, отправляются на электронную почту пользователей, их можно скачать и показать как с экрана смартфона, так и распечатать.

Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Анна Скрозникова обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой перечислять средства на "Пушкинскую карту" школьникам, демонстрирующим хорошую успеваемость в школе.

Она добавила, что в России такие эксперименты еще не организовывали, поэтому нельзя точно говорить об отсутствии возможных эффектов на повышение успеваемости.



В ГД предложили перечислять школьникам средства на Пушкинскую карту за отличные оценки