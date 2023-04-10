В ГД предложили перечислять школьникам средства на Пушкинскую карту за отличные оценки

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Анна Скрозникова предложила оплачивать ученикам школ отличную успеваемость. Она обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой перечислять средства на Пушкинскую карту. Об этом сообщает РИА Новости.

"Учитывая положительное влияние Пушкинской карты на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учебной успеваемости молодых людей", – подчеркнула она.

По словам парламентария, вознаграждения следует предоставлять старшеклассникам.

"Концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок "пять" за каждый школьный предмет из системы Электронного журнала по итогам четверти в финансовые средства, зачисляемые на Пушкинскую карту", – объяснила депутат.

Она добавила, что в России такие эксперименты еще не организовывали, поэтому нельзя точно говорить об отсутствии возможных эффектов на повышение успеваемости.

Скрозникова предложила поручить профильным федеральным органам рассмотреть идею подобного эксперимента.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой создать "Пушкинскую карту" для учителей. По словам парламентария, педагогам, которые сопровождают группы учеников в разные культурные учреждения, необходимо предоставить бесплатных вход.

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