Ученики медицинских классов посетят крупнейшие многопрофильные больницы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученики 10-х предпрофессиональных медицинских классов побывают в крупнейших столичных многопрофильных больницах в апреле. Они будут изучать работу специалистов и особенности учреждений. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя Сергея Собянина по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Такое практико-ориентированное обучение, которое мы улучшаем в рамках нового московского стандарта предпрофессионального образования, поможет ребятам лучше определиться со своей профессиональной траекторией", – подчеркнула она.

Также ученики школ увидят построение современной больницы, в которое входит новый стандарт экстренной помощи. Школьников ознакомят с историей больниц и покажут им симуляционные центры. На практических занятиях их научат проводить сердечно-легочную реанимацию.

В городской клинической больнице имени С. П. Боткина старшеклассники увидят симуляционный центр, роботов-тренажеров и павильон медицины катастроф. Им также расскажут о системе триажа и принципах работы эндоскопического центра.

В больнице № 52 и больнице имени Ф. И. Иноземцева школьники познакомятся с отделениями диагностики, нефрологии и диализа, аллергологии, ревматологии, эндокринологии и хирургии.

Эксперты больницы имени С. С. Юдина объяснят ученикам школ принципы сердечно-легочной реанимации и покажут работу отделения рентгенохирургических методов лечения и эндоваскулярной хирургии.

Кроме того, департамент образования и науки и департамент здравоохранения Москвы организуют экскурсии в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", больницах имени В. М. Буянова, Л. А. Ворохобова и О. М. Филатова.

Ранее сообщалось, что ученики медицинских классов столичных школ посетили подстанцию скорой помощи. Там им рассказали об организации работы врачей, принципах работы медиков с оборудованием. Главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов заявил, что после экскурсий число желающих связать свою жизнь с медициной увеличится.

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