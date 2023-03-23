Медвузы РФ могут начать готовить офицеров запаса по военно-учетным специальностям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

13 российских медицинских вузов, подведомственных министерству здравоохранения РФ, готовы начать подготовку офицеров запаса по медицинским военно-учетным специальностям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве уточнили, что обучение по соответствующим программам начнется с 2024 года, в настоящее время вопрос прорабатывается с министерством обороны РФ. Готовность медвузов к открытию военных учебных центров оценивалась с точки зрения наличия у них подходящих учебных классов, мест для практических занятий и другой необходимой инфраструктуры.

Отмечается, что на сегодняшний день военные учебные центры работают при четырех медицинских образовательных учреждениях РФ. Это Первый МГМУ имени Сеченова, Ростовский ГМУ, МГМСУ имени Евдокимова и Тихоокеанский ГМУ.

Как напомнили в Минздраве, обучение студентов-медиков по программам кадровых офицеров длится шесть лет, а офицеров запаса – четыре года. В последнем случае соответствующее обучение начинается на втором курсе.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки. По его словам, в соцсетях граждане регулярно заявляют о желании пройти такие курсы. Государство, считает парламентарий, должно людей в этом поддержать, поскольку это разовьет в них не только полезные навыки, но и повысит мужество, патриотизм.



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