Вице-спикер Госдумы предложил ввести в школах "Часы мужества"

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в российских школах урок "Час мужества" в рамках "Разговоров о важном". Соответствующее обращение он направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова, передает РИА Новости.

"В начале 2023 года в одной из школ Ингушетии был проведен "Час мужества" для школьников в честь 80-летия со дня рождения генерал-майора авиации Суламбека Осканова. В связи с этим предлагается распространить этот пример", – говорится в письме.

Из обращения Чернышова следует, что подобные уроки могли бы проводиться раз в месяц. В рамках занятий школьники познакомились бы с биографиями героев РФ, а также узнали бы об их подвигах и заслугах.

Политик также подчеркнул важность развития патриотизма в РФ как государственной задачи. Особенно важно, считает Чернышов, развивать патриотизм среди российской молодежи.

Ранее сообщалось, что в российских школах в рамках уроков ОБЖ может быть введена начальная военная подготовка. Программу утвердили в декабре прошлого года. Перейти на обновленный учебный стандарт российские школы должны будут до 1 сентября 2023 года.

Сам Кравцов, комментируя вопрос о введении начальной военной подготовки в школах, объяснил, что ученики смогут заниматься по программе после одобрения родителей.



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