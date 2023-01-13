Школы РФ смогут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей – Кравцов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Программа начальной военной подготовки может быть реализована в российских школах после ее одобрения родителями учеников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Минпросвещения РФ.

"Министр (глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. – Прим. ред.) сообщил, что уже утверждены федеральные основные общеобразовательные программы, по которым школы при одобрении родительского сообщества могут вводить модуль начальной военной подготовки", – говорится в сообщении.

В ходе посещения полигона в Белоруссии, где российские военнослужащие проходят подготовку, Кравцов сообщил, что дистанционное обучение в школах приграничных территорий является вынужденной мерой. Это необходимо для безопасности юных жителей.

Также глава Минпросвещения РФ встретился с преподавателем ОБЖ, победителем премии Российского общества "Знание" 2022 года в номинации "За просветительскую деятельность в школе" Геннадием Старуновым.

"В присутствии ваших сослуживцев хотим вас наградить почетным знаком министерства просвещения "Молодость и Профессионализм", – сказал министр, предложив преподавателю принять участие в разработке модуля военной подготовки для школ.

Обучение основам начальной военной подготовки может быть введено в школах в рамках уроков ОБЖ. Программу утвердили в декабре 2022 года. Перейти на обновленный учебный стандарт российские школы должны будут до 1 сентября 2023 года.



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