Трудовое воспитание для школьников может появиться в законе "Об образовании"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Школьников в России могут обязать заниматься общественно-полезным трудом с согласия родителей. Об этом сообщает газета "Известия".

Понятие "трудовое воспитание" предполагается добавить в федеральный закон "Об образовании". Согласно закону, сейчас привлечение школьников без их личного согласия к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

"Мое предложение – поменять "минус" на "плюс", так как педагоги видят слово "запрещено" и воспринимают это однозначно. При этом подавляющее большинство родителей только за, чтобы у ребенка развивались трудовые навыки, формировалось правильное отношение к труду", – заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

По мнению Казаковой, в законе об образовании необходимо указать, что привлечение к труду школьников разрешается с согласия законных представителей несовершеннолетнего. Она уточнила, что поправки в закон планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что в России утвердили программу школьного образования с военной подготовкой на ОБЖ. Она была одобрена главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.

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