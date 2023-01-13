Минпросвещения РФ разработало модуль по лапте для школ

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Минпросвещения РФ разработало для школ модуль по лапте (игра с мячом и битой. – Прим. ред.), который позволит ученикам развивать физические навыки и будет способствовать их нравственному воспитанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Образовательный модуль "Лапта" разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования", – говорится в сообщении.

Спортивную программу подготовила Федерация русской лапты России. Разработчики считают, что применение программы в школах позволит обучить детей работе в команде, а также развить их инициативность и решительность.

Как уточнили в министерстве, особое внимание при внедрении программы будет уделено спортивным клубам при школах. Сейчас в стране их около 32 тысяч. В 2024 году спортивный клуб планируют открыть в каждом общеобразовательном заведении.

Ранее сообщалось, что в законе "Об образовании" может появиться обязанность трудового воспитания. В законе планируют прописать, что привлечение школьников к труду может быть возможно с согласия законных представителей детей.

Соответствующие поправки планируют рассмотреть в Госдуме весной 2023 года.



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