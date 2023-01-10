Психолог рекомендовала снизить нагрузку школьникам после новогодних каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доцент кафедры "Педагогическая психология имени профессора Гуружапова" факультета "Психология образования" Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Адаскина поделилась рекомендациями, которые могут помочь школьникам настроиться на учебный лад.

По ее словам, в период февраля и марта детей ждет спад трудоспособности. За последние годы даже появился термин "синдром третьей четверти", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Считается, что первая неделя после каникул – это дни дезадаптации. В это время школьникам следует не давать много домашнего задания, лучше всего подойдет повторение старого материала, утверждает главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких.

"Стоит дать детям позитивный эмоциональный настрой на предстоящую учебу: не пугать тем, что впереди третья, трудная и сложная четверть, экзамены, а напомнить, что есть время и возможность подготовиться", – отметила она.

Родителям необходимо помочь ребенку организовать жизнь ребенка дома и в учебном заведении, совместив деятельность и отдых. Следует не забывать и про режим, который лучше всего наладить за пару дней до начала уроков.

Помимо этого, ребенка лучше не нагружать занятиями с репетиторами после каникул. Также можно позволить пропустить один учебный день, если школьнику очень тяжело входить в привычный ритм. Иногда помогает и продление праздников, считают эксперты. Можно посетить экскурсию, театр или кино. Не стоит забывать и про моральную поддержку.

Ранее психолог Евгений Идзиковский заявил, что многие люди после новогодних каникул вновь адаптируются к деятельности от полудня до двух дней. Стресс при выходе на работу после праздников испытывают лишь те, кто не любит свою сферу деятельности, считает он.





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