Психолог рассказал о пользе и вреде домашнего задания

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Психолог Никита Борисов объяснил важность правильного выполнения домашнего задания. Об этом пишет "Газета.ру".

"Есть так называемая кривая забывания Эббингауза. И домашние задания нужны в том числе для того, чтобы избежать ее действия, потому что процесс забывания запускается сразу после закрытия учебника", – объяснил он.

Эксперт рассказал, в чем заключается позитивное влияние домашнего задания на ребенка:



развивает самостоятельность и ответственность;

улучшает память;

прививает усидчивость и терпение.

Однако Борисов предупредил, что никакой пользы не будет, если школьник, выполнив домашнее задание, сделает неправильные выводы и закрепит их в своей памяти. Это только приведет к ошибкам в будущем, с которыми нужно будет работать дополнительно.

Также навредить ребенку может большой объем задач по нескольким предметам сразу. Невозможность освоить весь материал приведет к переживаниям и стрессу. В результате этого у школьника пропадет мотивация стараться.

Психолог подчеркнула, что образовательные учреждения должны задавать домашнее задание в нормальном объеме. В свою очередь, родители, по словам эксперта, могут помочь ребенку с планированием времени на выполнение уроков.

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