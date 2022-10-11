Психолог пояснила, к чему может привести постоянная тревожность

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Психолог Анастасия Лысакова предупредила, что постоянная тревожность может привести к проблемам. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Недавний социологический опрос показал, что только 26% россиян сейчас сохраняют спокойствие, примерно 70% сообщили о том, что испытывают тревожность.

"Тревогу мы можем ощущать вне зависимости от мировых каких-то моментов, это может быть и ситуативно, личные проблемы. Поэтому ощущать тревогу – нормально. Но если мы в ней пребываем всегда, то это неизбежно приводит к психосоматике", – прокомментировала Лысакова результаты исследования.

Она объяснила, что в такой ситуации может помочь только специалист. По ее словам, профессиональная помощь клинического психолога или психиатра необходима в следующих случаях:

есть признаки клинической депрессии;

больше двух недель физическое и психологическое состояние человека не самое хорошее;

есть перебои со сном и режимом питания;

возникают панические атаки;

существуют проблемы в отношениях с родственниками;

ощущается потеря смысла жизни.

"В целом нужно сохранять адекватное состояние. Люди – существа не только биологические, но и социальные. Поэтому полностью абстрагироваться от общества, от мира мы не можем. Но концентрироваться на этом и забывать про свою деятельность мы тоже не можем, то есть важно сохранять не только понимание мира, но и себя самого", – резюмировала она.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Михаил Валуйский рекомендовал выделять на чтение тревожных новостей строго определенное время и применять техники осознанности для переключения внимания, сосредоточения на важных и ценных вещах.

Он также отметил рост числа жалующихся на думскролинг с момента начала специальной военной операции.



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