10:13Общество
Психолог пояснила, к чему может привести постоянная тревожность
Фото: depositphotos/fizkes
Психолог Анастасия Лысакова предупредила, что постоянная тревожность может привести к проблемам. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Недавний социологический опрос показал, что только 26% россиян сейчас сохраняют спокойствие, примерно 70% сообщили о том, что испытывают тревожность.
"Тревогу мы можем ощущать вне зависимости от мировых каких-то моментов, это может быть и ситуативно, личные проблемы. Поэтому ощущать тревогу – нормально. Но если мы в ней пребываем всегда, то это неизбежно приводит к психосоматике", – прокомментировала Лысакова результаты исследования.
Она объяснила, что в такой ситуации может помочь только специалист. По ее словам, профессиональная помощь клинического психолога или психиатра необходима в следующих случаях:
- есть признаки клинической депрессии;
- больше двух недель физическое и психологическое состояние человека не самое хорошее;
- есть перебои со сном и режимом питания;
- возникают панические атаки;
- существуют проблемы в отношениях с родственниками;
- ощущается потеря смысла жизни.
"В целом нужно сохранять адекватное состояние. Люди – существа не только биологические, но и социальные. Поэтому полностью абстрагироваться от общества, от мира мы не можем. Но концентрироваться на этом и забывать про свою деятельность мы тоже не можем, то есть важно сохранять не только понимание мира, но и себя самого", – резюмировала она.
Ранее врач-психиатр, психотерапевт Михаил Валуйский рекомендовал выделять на чтение тревожных новостей строго определенное время и применять техники осознанности для переключения внимания, сосредоточения на важных и ценных вещах.
Он также отметил рост числа жалующихся на думскролинг с момента начала специальной военной операции.
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