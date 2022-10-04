Психологи рассказали о преодолении тревоги на фоне мобилизации

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Для снижения уровня тревоги необходимо ограничить чтение тревожных новостей, так как это может стать причиной возникновения психических расстройств и депрессии, рассказали психологи "Ленте.ру".
Врач-психиатр, психотерапевт Михаил Валуйский рекомендовал выделять на чтение подобного контента строго определенное время и применять техники осознанности для переключения внимания, сосредоточения на важных и ценных вещах. Он также отметил рост числа жалующихся на думскролинг (бесконтрольное чтение новостной ленты, в которой преобладают плохие новости. – Прим. ред.) с момента начала специальной военной операции.
По словам психолога Елены Комоловой, необходимо ограничить и число источников новостей. "Категорически не рекомендуется смотреть новостные сводки поздним вечером, так как это может вызвать проблемы со сном, а также ранним утром, так как начало дня, как правило, задает настроение на весь его остаток", – отметила она.
В свою очередь, психолог, бизнес-консультант, преподаватель РАНХиГС Виталия Аветова подчеркнула, что количество россиян с жалобами на думскролинг еще больше увеличилось с момента объявления частичной мобилизации.
"Мониторя новости, человек изучает и, как ему кажется, берет под контроль тревожную ситуацию, будь то боевые действия, пандемия, инфляция и так далее. Но это не так: от негативной информации мы не успокаиваемся, а начинаем тревожиться еще больше", – добавила эксперт.
Ранее клинический психолог, председатель Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки Илья Скворцов сообщил, что близким мобилизованных мужчин нужно разрешить себе эмоции и поддерживать рутину.
Он подчеркнул, что никто не знает, как сохранять спокойствие в сложной ситуации. По его словам, негативные эмоции человека – это важный механизм выживания и адаптации, который сигнализирует о различных опасностях. Волнение и тревогу психолог назвал обратной стороной любви.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября Владимиром Путиным. В ходе своего обращения к россиянам по поводу ситуации в Донбассе президент страны объяснил, что перед отправкой в военные части мобилизованные граждане будут проходить специальную подготовку.
В Москве началась вторая неделя частичной мобилизации
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