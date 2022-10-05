Психолог рассказала, как избежать переедания во время стресса

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Видеокамера на кухне поможет снизить количество потребления пищи, считает психолог, нутрициолог Ольга Матвеева. По ее словам, просмотр записи может снизить шансы на переедание.

Психолог заявила, что каждый человек борется со стрессом по-своему. Некоторые не заедают тревожное состояние, а, наоборот, теряют аппетит. Кроме того, существует риск заработать компульсивное переедание из-за плохого сна, проблем на работе, курения и многого другого.

"Еще один эффективный способ борьбы с обжорством – убрать из поля зрения еду или уйти самому. Чтобы отвлечься, нужно переключиться на физическую активность: прогулку, спорт и даже секс", – отметила Матвеева в разговоре с "Лентой.ру".

Также от переедания могут помочь овощи, постное мясо и рыба. Подобная пища не приводит к избытку калорий. Помимо этого, Матвеева порекомендовала позволять себе небольшое количество сладкого после обеда.

Нутрициолог дала несколько советов по борьбе со стрессом. Например, она считает, что холодная вода поможет от тревожности. Чтобы не испортить макияж, можно использовать кубик льда, пояснила Матвеева.

"<…> Можно заварить себе зеленого или травяного чая, который помогает успокоиться", – заключила эксперт.

Ранее сомнолог Павел Кудинов рассказал, что в состоянии стресса у человека появляется тревожность, которая мешает заснуть. По его мнению, решить подобную проблему может режим. Кудинов порекомендовал не только просыпаться и ложиться в одно и то же время, но и включить в свое расписание обдумывание той или иной информации, не оставлять ее на вечер.

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