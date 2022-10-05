Психолог рассказал, как защитить психику во время новостной тревожности

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Людей пугают не сами новости, а страх за будущее. Тревожные новости забирают чувство безопасности и выбивают человека из колеи. Об этом "Пятому каналу" рассказал психолог и писатель Константин Саркисян.

По его словам, когда людям говорят, что все плохо, то у них вырабатывается паническая атака от собственного бессилия. Психолог рекомендовал обращать внимание на важные аспекты жизни. Например, если человек интересуется спортом, то ему стоит читать только новости спортивной сферы.

Саркисян отметил, что сейчас появляется множество недостоверной информации, поэтому лучше найти несколько проверенных источников и развить критическое мышление. Психолог посоветовал уделять внимание обычным вещам, это даст ощущение контроля и безопасности. Эксперт рекомендовал переключить сознание к мелочам, например к разбору гардероба или кулинарии.

Саркисян отметил важность "режимной дисциплины". Он посоветовал уделять чтению новостей четкое количество времени, а по истечении этого времени отложить смартфон и вернуться к жизни.

Психолог подчеркнул необходимость самостоятельно построить прочную почву, продумать план действий на любой беспокоящий момент, расписать все сценарии развития событий.

"Тревожная новость говорит о том, что мне завтра будет плохо. В этот момент возникает вопрос "Что мне делать?" И когда мозг не находит ответа, у него начинается паника. Ощущение такое, что я пропаду", – подчеркнул Саркисян.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Михаил Валуйский рекомендовал выделять на чтение тревожных новостей строго определенное время и применять техники осознанности для переключения внимания, сосредоточения на важных и ценных вещах.

Он также отметил рост числа жалующихся на думскролинг с момента начала специальной военной операции.



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