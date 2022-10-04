Врач перечислил условия для хорошего сна при стрессе

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В состоянии стресса у человека появляется тревожность, которая мешает заснуть, отметил сомнолог Павел Кудинов в беседе с "ОСН". Он рассказал, как наладить свой сон и сделать его крепким и глубоким.

По его словам, решить подобную проблему может режим. Кудинов порекомендовал не только просыпаться и ложиться в одно и то же время, но и включить в свое расписание обдумывание той или иной информации, не оставлять ее на вечер.

Эксперт посоветовал перед сном не принимать какие-либо важные решения. Помимо этого, Кудинов утверждает, что человек должен больше тратить времени на семью и здоровье, а не на потребление негатива. Сомнолог заявил, что у него не вырос поток пациентов с бессонницей, но число людей, страдающих от недуга, возросло вместе с увеличившимся уровнем тревожности.

"Бывает два типа бессонницы. Если она связана с депрессией, то вы пробуждаетесь среди ночи и не можете уснуть во второй раз. А тревога означает невозможность заснуть потому, что какие-то мысли крутятся в голове", – заключит Кудинов.

Ранее сомнолог-невролог, директор сомнологической службы "Унисон" Елена Царева рассказала, что физическое самочувствие может оказывать влияние на возникновение у человека страшных снов. По словам специалиста, связанные с борьбой, бегом, утоплением сновидения могут возникать при остановке дыхания во сне, а при проблемах с сердцем человеку может сниться сражение.

"Доктор 24": мифы про сон

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