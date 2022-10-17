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13:34

Общество

Психолог рассказала, чем опасна проверка телефона и соцсетей у детей

Фото: depositphotos/PedroPlayaPic

Проверка родителями телефона, социальных сетей и карманов ребенка нарушает его пространственные границы, рассказала психолог и клинический психолог Екатерина Алексеева. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, также личные границы ребенка нарушает вход без стука в его комнату или заглядывание в ванную или туалет.

"Как правило, это ведет к непониманию своих эмоций, неумению ими управлять. Такие дети не умеют говорить "нет", часто ввязываются в негативные истории, потому что, например, не смогли отказать и "пошли за компанию", не имея никакого дурного умысла", – отмечает психолог.

Алексеева порекомендовала давать ребенку совершать ошибки. По ее мнению, также очень важно понимать, что отсутствие доверия между родителем и ребенком еще больше оттолкнет последнего и заставит стать еще более скрытным.

"Уберите из жизни физические наказания, крики, оскорбления и тотальный контроль, смешанный с недоверием, и вместо этого научитесь слушать своего ребенка, разговаривать с ним. Тогда скрывать что-то от вас у него не будет смысла", – пояснила психолог.

Ранее психотерапевт Артем Толоконин рассказал о последствиях физического наказания детей. По его словам, очень часто дети, которых били, к которым не проявляли нежности, вырастают асоциальными, подверженными депрессии и не способными создать комфортные и здоровые отношения.

Толоконин призвал родителей отказаться от таких инструментов в воспитании. Врач сделал акцент на том, что телесные наказания могут стать причиной серьезной психологической травмы. Родители должны уметь находить общий язык со своим ребенком, добавил он.

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