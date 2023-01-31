Учебник по истории с разделом о СВО начнут использовать в школах с 2024–2025 учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине начнут массово использовать в российских школах с 2024–2025 учебного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

В министерстве отметили, что в этом году учебник пройдет обязательную апробацию. После этого в ведомстве посмотрят на результаты и при необходимости проведут доработку.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что новый учебник с разделом о СВО может появиться в школах России уже с 1 сентября. При этом он уточнил, что издание для старшеклассников будет готово уже в марте.

Позже основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала это решение важным и своевременным. По ее мнению, такую историю должны знать все дети, начиная с первого класса.



Старшеклассники РФ будут учить историю по новым учебникам – Кравцов

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