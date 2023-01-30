09:52Общество
Учебник истории с разделом про СВО может появиться в школах с 1 сентября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах с 1 сентября, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По его словам, учебник будет готов для старших классов уже в марте.
"Надеюсь, что со следующего учебного года он будет уже в школах", – сказал министр во время лекции "О развитии суверенной национальной системы образования".
В декабре 2022 года стало известно, что Минпросвещения РФ в новом учебнике по истории отразит специальную военную операцию на Украине, вхождение в состав РФ четырех новых регионов и антироссийские санкции Запада.
Кравцов подчеркнул, что будет также подготовлен список героев СВО, ВОВ, великих ученых, поэтов, государственных деятелей, которых представят в школьных учебниках по истории, обществознанию и в фильмах.
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