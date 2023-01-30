Волынец оценила важность учебника по истории с разделом про СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Появление с 1 сентября в российских школах учебника по истории с разделом про спецоперацию на Украине является важным своевременным. Об этом в беседе с RT заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, такую историю должны знать все дети, начиная с первого класса.

"Они находятся не в вакууме, они живут в своей стране. Они должны знать не только историю своей страны, но и то, что происходит сейчас", – отметила Волынец.

Она указала на важность того, чтобы школьники знали героев СВО, с которых можно было бы брать пример. Волынец подчеркнула, что истинный патриотизм воспитывается через историю страны, ее героев и тех, кто "сегодня жертвует собой во имя своей Родины".

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах с 1 сентября. По его словам, издание для старшеклассников будет готово уже к марту.



Старшеклассники РФ будут учить историю по новым учебникам – Кравцов

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