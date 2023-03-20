Бесплатные курсы военной и медицинской подготовки могут организовать в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут организовать бесплатные курсы военной и медицинской подготовки для всех желающих. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом пишет RT.

Парламентарий уже направил соответствующее письмо в адрес первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

Как отметил Сухарев, россияне активно заявляют в соцсетях о желании пройти, а также провести подобные курсы. Депутат считает, что государство должно поддержать граждан в этом вопросе. По его мнению, следует организовать частные занятия на безвозмездной основе, вести которые будут профессионалы.

Сухарев обратил внимание на то, что такие курсы помогут не только развить полезные навыки, но и повысят мужество и патриотизм среди населения.

"Прошу вас поручить рассмотреть вышеуказанное предложение и предоставить официальную позицию правительства РФ о возможности организации бесплатных курсов по военной и медицинской подготовке (курс молодого бойца) для всех желающих, в том числе на базе ДОСААФ России", – написал он в письме.

Ранее замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился в кабмин с предложением обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки.

По его словам, они помогут госслужащим лучше ориентироваться в условиях спецоперации, особенно важным это будет для тех, кто работает в приграничных с зоной проведения СВО территориях. Он подчеркнул, что чиновники должны быть "готовы к любому развитию событий".



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