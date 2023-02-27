06:52Общество
Депутат призвал обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился в кабмин с предложением обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки. Об этом сообщает газета "Известия".
Выборный считает, что курсы помогут госслужащим лучше ориентироваться в условиях спецоперации, особенно важным это будет для тех, кто работает в приграничных с зоной проведения СВО территориях.
Депутат заявляет, что причиной его обращения в правительство стали письма от людей.
"Все госслужащие должны пройти курсы военной подготовки, считают люди. Приветствую эту инициативу. И буду самым активным образом способствовать ее скорейшей реализации в правовой плоскости", – заявил он.
По его словам, в условиях проведения спецоперации наличие военной подготовки должно стать обязательным для госслужащих. Выборный считает, что это необходимо для того, чтобы все чиновники "были готовы к любому развитию событий".
Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, заявил, что на такие курсы следует отправить не только чиновников, но и вообще всех мужчин.
Ранее сообщалось, что студенты в РФ будут сдавать зачет после прохождения курса по основам военной подготовки. Студент должен будет продемонстрировать, что он научился пользоваться оружием.
В рамках зачета ему также предстоит рассказать о политических событиях в стране и на мировой арене с позиции патриота.
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