Депутат призвал обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обратился в кабмин с предложением обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки. Об этом сообщает газета "Известия".

Выборный считает, что курсы помогут госслужащим лучше ориентироваться в условиях спецоперации, особенно важным это будет для тех, кто работает в приграничных с зоной проведения СВО территориях.

Депутат заявляет, что причиной его обращения в правительство стали письма от людей.

"Все госслужащие должны пройти курсы военной подготовки, считают люди. Приветствую эту инициативу. И буду самым активным образом способствовать ее скорейшей реализации в правовой плоскости", – заявил он.

По его словам, в условиях проведения спецоперации наличие военной подготовки должно стать обязательным для госслужащих. Выборный считает, что это необходимо для того, чтобы все чиновники "были готовы к любому развитию событий".

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, заявил, что на такие курсы следует отправить не только чиновников, но и вообще всех мужчин.

Ранее сообщалось, что студенты в РФ будут сдавать зачет после прохождения курса по основам военной подготовки. Студент должен будет продемонстрировать, что он научился пользоваться оружием.

В рамках зачета ему также предстоит рассказать о политических событиях в стране и на мировой арене с позиции патриота.

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