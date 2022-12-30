Студентов российских вузов обучат сборке автомата, пулемета и метанию гранат

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Министерство науки и высшего образования РФ направило в российские вузы учебную программу по основам военной подготовки для бакалавриата и специалитета, разработанную совместно с министерством обороны. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Факт получения материалов по организации данного учебного модуля подтвердили в четырех вузах РФ. Программа предусматривает обучение разборке и сборке автомата АК-74, пулемета РПК-74 и пистолета Макарова, метанию ручных гранат, а также изучение положений общевоинских уставов ВС РФ и основ ведения современного боя.

Кроме того, программа содержит курс лекций о химическом, ядерном и биологическом оружии, а также обучение ориентированию на местности и порядку оказания медицинской помощи раненым.

Помимо прочего, курс предусматривает и военно-политическую подготовку, в рамках которой студенты узнают о роли РФ в многополярном мире, новых тенденциях и особенностях развития международных отношений, а также главных направлений современной политики в военно-технический и социально-экономической сферах.

Ранее сообщалось, что в МГУ имени Ломоносова появится курс военной журналистики. Гендиректор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков заявил о необходимости поменять систему образования. По его словам, на курсе военной журналистики покажут, "как это делается профессионально".

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