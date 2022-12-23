Курс по основам военной подготовки появится в вузах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Курс по основам военной подготовки включат в программы бакалавриата и специалитета в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

По данным министерства, модуль разработали вместе с Минобороны РФ. Курс также будет доступен в дополнительных профессиональных программах университета.

"Основы военной подготовки" подразумевают формирование первичных навыков, необходимых для военной или иной государственной службы.

Ранее сообщалось, что в МГУ имени М. В. Ломоносова появится курс военной журналистики. Член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати, гендиректор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков заявил о необходимости поменять систему образования. По его словам, на курсе военной журналистики покажут, "как это делается профессионально".



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