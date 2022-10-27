Курс военной журналистики создадут в МГУ имени Ломоносова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Курс военной журналистики создадут в МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом рассказал член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати, гендиректор ИД "Аргументы и факты" Руслан Новиков.

По его словам, в настоящее время такой курс очень нужен.

"Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять", – приводит слова Новикова ТАСС.

Он также заявил о необходимости государственной поддержки на продвижение отечественных брендов в СМИ. Новиков пояснил, что такие субсидии предусмотрены только для телевизионных средств массовой информации. По его мнению, такую меры следует распространить на прессу, электронные медиа и радио.

"С помощью таких мер можно помочь отечественным товаропроизводителям зайти на рекламный рынок за меньшие деньги", – выразил мнение Новиков.

Ранее сообщалось, что академическая стипендия студентов вузов может составить 1 967 рублей, а у учеников среднего профессионального образования – 713 рублей с начала учебного года.

Кроме того, государственная социальная стипендия студентов СПО, возможно, составит 1 073 рубля. Обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры могут начать получать 2 953 рубля в месяц.



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