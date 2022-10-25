Выпускникам специалитета могут разрешить поступать на бюджет в магистратуру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минобрнауки разрабатывает законопроект, согласно которому выпускники специалитета смогут на конкурсной основе поступить на бюджет в родственную магистратуру по экономическим направлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексея Левченко.

По его словам, также предполагается сохранение бакалавриата и магистратуры по гуманитарным, экономическим и другим направлениям.

Левченко пояснил, что это позволит иностранцам обучаться в российских вузах. Кроме того, с помощью данной меры будет возможность продолжать взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами. По его мнению, это поспособствует популяризации ценности России на международной арене.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в высшие учебные заведения и колледжи. Авторы считают, что это позволит усилить патриотическое воспитание, сформировать готовность к защите Родины и повысить престиж воинской службы.



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