14:27Общество
Выпускникам специалитета могут разрешить поступать на бюджет в магистратуру
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минобрнауки разрабатывает законопроект, согласно которому выпускники специалитета смогут на конкурсной основе поступить на бюджет в родственную магистратуру по экономическим направлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки Алексея Левченко.
По его словам, также предполагается сохранение бакалавриата и магистратуры по гуманитарным, экономическим и другим направлениям.
Левченко пояснил, что это позволит иностранцам обучаться в российских вузах. Кроме того, с помощью данной меры будет возможность продолжать взаимовыгодное сотрудничество с дружественными странами. По его мнению, это поспособствует популяризации ценности России на международной арене.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в высшие учебные заведения и колледжи. Авторы считают, что это позволит усилить патриотическое воспитание, сформировать готовность к защите Родины и повысить престиж воинской службы.
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