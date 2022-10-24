В ГД внесен законопроект об учете срочной службы при поступлении в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Группы депутатов от "Единой России" и сенаторы выступили с предложением зачитывать срочную службу в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в высшие учебные заведения и колледжи. Законопроект был размещен в электронной базе Госдумы.

Как отметили авторы инициативы, подобная мера станет поощрительной к исполнению воинской службы.

"Ее реализация будет способствовать усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины, а также повышению престижа воинской служб", – говорится в пояснительной записке к документу.

Другие индивидуальные достижения абитуриентов предлагают рассматривать в соответствии с порядками приема в образовательные организации соответствующего уровня и подчинения.

Ранее Минобрнауки РФ сократило количество специальностей, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе при поступлении на программы бакалавриата и специалитета.

Теперь абитуриенты смогут подавать документы на поступление в 5 разных высших учебных заведений, сделав выбор в пользу 5 специальностей в каждом.

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