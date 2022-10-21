Депутат прокомментировал предложение о продлении срочной службы до двух лет

Фото: Агентство "Москва"

Прочитав новости, подобные предложению сенатора Владимира Джабарова о продлении срочной службы до двух лет или инициативе Алексея Чепы о призыве женщин на службу, за границу отправятся оставшиеся в России мужчины вместе со своими женами. Об этом заявил депутат Алексей Нечаев.

Он напомнил, что из страны уже уехали 600–700 тысяч человек. Нечаев отметил, что люди и без этого напряжены.

"Коллеги, вы понимаете, какой подарок делаете украинской пропаганде? Что дальше? Несовершеннолетние? Потом старики? Без этого никак? Или вы знаете больше, чем президент? Если так, расскажите нам об этом на следующем заседании Госдумы. Послушаем", – написал в своем телеграм-канале руководитель фракции "Новые люди".

Нечаев отметил, что по указанию президента РФ срочников не будут отправлять в зону проведения спецоперации. Депутат спросил, каким образом эти предложения изменят расклад сил.

Он напомнил, что частичная мобилизация в России практически завершена, а властям не нужно "переводить всю страну на военные рельсы".

Ранее идею Джабарова поддержал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он назвал сложной возможность организовать полноценную подготовку военнослужащих за год.

Он также призвал задуматься о введении курсов начальной военной подготовки в учебных заведениях.



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