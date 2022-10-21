Российский генерал заявил, что призывать женщин будут только в крайнем случае

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев в разговоре с Ura.ru объяснил, что призыв женщин в стране будет осуществляться только в крайнем случае. Тогда женщины будут участвовать в военных действиях в качестве медиков и связистов в тылу.

"Если женщин будут призывать, то есть много мест их применения. В первую очередь, это медики. Второе – это узлы связи в тылу", – рассказал Болдырев.

Эксперт объяснил, что военная служба в тылу может предполагать деятельность в вещевых, продовольственных, мастерских и прачечных подразделениях. Между тем Болдырев обратил внимание, что на фронт будут призывать только профессионалов, поскольку выполнять обязанности требуется качественно.

"Также женщины должны быть здоровыми. Еще нужна выдержка, самоотверженность, храбрость и преданность своему делу и стране", – сказал генерал.

Участник боевых действий в Афганистане, полковник запаса РФ Андрей Кошкин сообщил, что в России есть опыт подготовки женщин к службе на фронте. Кроме того, по словам Кошкина, в стране есть спрос на вступление в ряды российской армии среди самих женщин. Это обусловлено разными льготами и желанием устроить личную жизнь, считает эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщили, что все без исключения женщины не подлежат призыву по частичной мобилизации. В ведомстве уточнили, что призыв женщин также не планируется и в дальнейшем.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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