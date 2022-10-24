Профессор рассказала, почему диплом не является гарантом карьерного роста

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Диплом о высшем образовании не станет гарантией карьерного роста из-за того, что одного диплома для этого будет недостаточно. Таким мнением поделилась доктор педагогических наук, профессор и автор онлайн-школы "Азбука Науки" Надежда Воронцова.

По ее словам, это не значит, что диплом вовсе не следует получать. Высшее образование нужно в первую очередь для высокооплачиваемой руководящей должности. Воронцова считает, что, помимо диплома, следует регулярно повышать свою квалификацию в том направлении, которое выбрали.

Кроме того, можно пройти переподготовку по смежной специальности и расширить свои компетенции. Но, снова подчеркнула профессор, от этого послужного списка карьера не станет успешнее.

"Следуя этим шагам, вскоре люди обнаруживают, что ничего не меняется. И здесь напрашивается понятие "вечный студент" – тот, кто любит учиться и не любит работать. Как быть? Выход есть. Надо выстраивать научную карьеру. Или, иными словами, карьеру ученого", – поделилась Воронцова в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт назвала два пути для подобного развития. Первый подойдет тем, кто хочет реализовать себя в науке и стать академиком. Второй нужен для тех, кто желает построить карьеру и подкрепить ее ученой степенью. В этом случае лучше всего будет защитить кандидатскую диссертацию.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый национальный рейтинг университетов. Владимир Путин поручил заняться этим вопросом министерству науки и высшего образования совместно с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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