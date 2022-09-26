Минобрнауки РФ скорректировало порядок приема в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации сократило число специальностей, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе при поступлении на бакалавриат и специалитет. Об этом сообщает ТАСС.

"В пункте 22: в абзаце первом цифру "10" заменить цифрой "5", – указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения в законодательстве подразумевают, что теперь абитуриенты смогут подать заявления на поступление в 5 разных высших учебных заведений, выбрав до 5 специальностей в каждом.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России открыло горячую линию для студентов вузов по вопросам, связанным с частичной мобилизацией в стране. Обратиться можно по телефону 8 (800) 222-55-71.