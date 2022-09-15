Минобрнауки объявило о запуске сайта с рейтингом вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минобрнауки объявило о запуске первого в стране сайта с рейтингом вузов M-rate. Об этом сообщается на сайте министерства.

Вместе с тем Минобрнауки представило рейтинг активности университетов за август. Итоговый рейтинг складывался из показателей эффективности работы вуза со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом.

Медиарейтинг за август возглавил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, на втором месте оказался Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, а на третьем – Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".

Ранее сообщалось, что МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт вошли в топ-50 заведений мира в рейтинге "Три миссии университета". В 2022 году в рейтинг вошли университеты из 103 мировых стран. Он был создан Российским союзом ректоров и штаб-квартирой в РФ.

