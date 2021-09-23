МГУ признали лучшим вузом в РФ по перспективам трудоустройства по версии QS

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова стал лучшим среди российских вузов по перспективам трудоустройства. Соответствующий рейтинг составил сайт Quacquarelli Symonds.

При составлении рейтинга оценивалось установление университетом партнерских отношений с работодателями, степень представленности работодателей на территории вузов, уровень занятости среди выпускников с поправкой на местонахождение, а также число выпускников, занявших ведущие позиции в своих областях деятельности.

В список из 550 университетов со всего мира вошли и 14 российских вузов. Среди высших учебных заведений лучшим оказался МГУ, расположившись в диапазоне с 121-го по 130-е место.

В число лучших также попали Санкт-Петербургский государственный университет, Московской государственный университет имени Н. Э. Баумана, Высшая школа экономики, Московский государственный институт международных отношений и другие.

Ранее МГУ признали лучшим вузом России по версии Times Higher Education. Тогда он занял 158-ю строчку рейтинга.