МГУ признан лучшим вузом России по версии Times Higher Education

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

МГУ занял 158-ю строчку в мировом рейтинге вузов Times Higher Education.

По данным журнала, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова показал лучший результат среди российских вузов. Всего в рейтинг вошли 60 университетов РФ.

На второй строчке – Московский физико-технический институт (МФТИ), в мировом показателе он попал в группу 201–250. Третье место заняли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Высшая школа экономики, попавшие в группу 301–350. НИЯУ МИФИ и Санкт-Петербургский горный университет вошли в группу 401–500.

В июне этого года МГУ занял 78-е место в рейтинге лучших вузов мира по версии QS World University Rankings 2022. Таким образом, вуз стал единственным представителем российского образования в топ-100.

Всего в рейтинге принимали участие 1 300 вузов из 97 стран. К исследованиям были допущены порядка 600 университетов.