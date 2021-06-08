МГУ стал лучшим среди вузов РФ в мировом рейтинге университетов QS

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 78-е место в рейтинге лучших вузов мира по версии QS World University Rankings 2022. Таким образом, МГУ стал единственным представителем в топ–100.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МГУ. В рейтинг также попал Санкт-Петербургский государственный университет, он занял 242-ю строчку. На 246-й – Новосибирский государственный университет. МГТУ имени Н. Э. Баумана – на 281-м месте, НИУ ВШЭ – на 305-м, РУДН – на 317-м.

Всего в рейтинге принимали участие 1 300 вузов из 97 стран. К исследованиям были допущены порядка 600 университетов.

Ранее ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о возможном создании двух новых факультетов в составе вуза. В частности, по изучению мозга.

Сейчас в структуре МГУ 41 факультет и 7 филиалов. Помимо этого, в прошлом году в университете образовали семь междисциплинарных научно-образовательных школ по прорывным направлениям.