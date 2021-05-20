Ученые МГУ провели эксперимент, который в будущем позволит "читать мысли" людей

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Ученые из МГУ успешно провели исследование по распознаванию фонем, слов и предложений русского языка с помощью электроэнцефалограммы, сообщает "Агентство "Москва".

По словам специалиста кафедры информационной безопасности ВМК Московского государственного университета Евгения Ильюшина, в ходе эксперимента был сделан ряд выводов о том, как лучше собирать, обрабатывать и анализировать подобные данные.

"Главным результатом является продемонстрированная возможность распознавания фонем русского языка по данным ЭЭГ. Это шаг к решению задачи распознавания слов и предложений, что фактически позволит "читать мысли" человека", – сказал Ильюшин.

В МГУ уточнили, что распознавание внутренней речи является перспективной технологией, которую можно будет применять в разработке интерфейсов "мозг-компьютер". Пока результаты работы не могут быть использованы на практике, но целью ученых является создание полноценного устройства для помощи людям с нарушениями речи.

"В случае создания такого устройства люди смогли бы взаимодействовать с компьютерами при помощи мыслей, что особенно важно при некоторых заболеваниях. Для создания такого устройства нужно улучшить сам способ сбора данных, то есть разместить большее количество электродов в области интереса, а также улучшить алгоритмы обработки", – отметил Ильюшин.

Исследования в данной области пока находятся на ранних стадиях, пояснили в пресс-службе вуза, активно такие эксперименты проводят за рубежом, но в открытых источниках пока нет данных о подобных работах для фонем русского языка.

Ранее ученые научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова "Мозг, когнитивные системы. Искусственный интеллект" разработали новую безопасную систему обмена сообщениями с помощью одноранговых сетей.