В МГУ создадут новый безопасный мессенджер

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Ученые научно-образовательной школы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова "Мозг, когнитивные системы. Искусственный интеллект" разработали новую безопасную систему обмена сообщениями с помощью одноранговых сетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Уточняется, что большая часть современных мессенджеров функционирует по централизованной схеме с сервис-провайдером, на стороне которого находятся серверы. Так, через них происходит обмен между клиентами. Благодаря такой организации сервис-провайдер имеет неограниченный доступ ко всем коммуникациям.

Чтобы разработать защищенный мессенджер, необходима альтернативная схема организации систем обмена сообщениями – это одноранговые сети P2P (peer-to-peer). В данных схемах может не быть одной центральной точки и сервис-провайдера в обычном его понимании.

Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ использовали группу алгоритмов, которые объединены словосочетанием "доказательства с нулевым разглашением" (zero knowledge proof). Такой метод является строгим, именно он помогает участникам убедиться, что они знают определенный факт, при этом не раскрывая его друг другу.

Ранее сообщалось, что ученые Московского государственного университета (МГУ) разработали новое картографическое веб-приложение Mosclim по определению погоды в столичном регионе.