В МГУ разработали приложение, более точно показывающее погоду в Москве и области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые Московского государственного университета (МГУ) разработали новое картографическое веб-приложение Mosclim по определению погоды в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС.

"Отличительной особенностью веб-приложения Mosclim является использование не только наблюдений с официальных метеостанций Росгидромета, но также измерений на сети популярных любительских метеостанций Netatmo", – рассказали в пресс-службе вуза.

Специалисты уточнили, что подобные компактные устройства передают наблюдения на облачный сервер, где их могут получить сторонние приложения.

Учитывая, что в Москве и Подмосковье работают более 1,5 тысячи метеостанций Netatmo, охват по наблюдениям становится максимально широким. Приложение, созданное в МГУ, призвано анализировать массив данных автоматически и исключать неверные наблюдения.

Приложение доступно на отдельной странице на базе МГУ. В университете отметили, что данные поступают в него практически в реальном времени. Есть и возможность посмотреть некоторую более раннюю информацию.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий объявили о начале строительства инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Комплекс позволит студентам и специалистам реализовывать научные проекты, в том числе за счет особого налогообложения и регулирования.

