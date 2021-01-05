Собянин осмотрел площадку будущей научно-технологической долины МГУ

12:53
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по расчистке будущей строительной площадки научно-технологической долины МГУ. По словам градоначальника, процесс займет 1,5 месяца, передает Агентство "Москва".
"Здесь на территории МГУ, за библиотекой МГУ необычная работа – здесь на территории бывшей строительной свалки предполагается строительство инновационного научно-технологического кластера, научной долины МГУ под названием "Воробьевы горы". Это происходит по поручению президента РФ", – напомнил Собянин.
По словам мэра, работы ведутся на основании закона "Об инновационных научно-технологических центрах", принятого в 2017 году. В новом комплексе, как уточняется, будут работать порядка 20 тысяч человек.
Собянин рассказал, что площадку планируется расчистить за 1,5 месяца. На месте работают около тысячи машин, причем в круглосуточном режиме. Параллельно ведутся изыскательские, проектные, градостроительные и планировочные работы.
"Задача поставлена президентом: в течение двух лет построить первый самый большой корпус, который будет строить Москва. Параллельно должны начаться проектирование и строительство еще нескольких научно-производственных корпусов", – добавил мэр.
Площадь научно-технологической долины МГУ составит более 300 тысяч квадратных метров. Здесь сформируют семь высокотехнологичных кластеров со свой специализацией. Ориентировочная стоимость проекта по данным 2015 года – 110 миллиардов рублей.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва входит в топ-10 инновационных городов мира. По состоянию на сентябрь 2020 года доля высокотехнологичных отраслей в ВРП Москвы превышала 20%.
На месте свалки строительного мусора в Москве создадут научно-технологическую долину
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