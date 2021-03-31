Ученый рассказал об опасности смартфона для мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Чем больше информации, которую необходимо держать в голове, человек предлагает "запомнить" смартфону, тем хуже начинает работать его собственная память. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил доктор биологических наук, психофизиолог, профессор кафедры физиологии человека и животных, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов на биологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Каплан.

"Использование устройств внешней памяти для обращения к справочной информации, для построения маршрута или расписания, для просмотра фрагментов книги или события, для фиксирования на фото чего-то на всякий случай – все это, конечно, приводит к тому, что мозг привыкает работать более с внешней памятью, чем с внутренней", – сказал ученый.

Он сравнил изменения, происходящие с мозгом, с изменениями мышц, которые атрофируются без движения.

Эксперт добавил, что это не говорит о необходимости потреблять слишком большое количество ненужной информации, ведь это бесполезная трата значительного количества ресурсов мозга.

Ученый призвал не отказываться от смартфонов из-за страха ухудшить память, но подходить к использованию гаджетов с умом.

Ранее член Общественного совета при министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко рассказал, безопасно ли в условиях пандемии пользоваться телефоном. Он пояснил, что есть статьи, свидетельствующие о сохранении вируса на поверхностях пластика, картона и металлических конструкциях.