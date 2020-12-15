Невролог объяснила опасность сна рядом со смартфоном

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Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм", почему вредно спать рядом с гаджетами.
По ее словам, гаджеты имеют радиочастотное излучение, которое поглощается тканями тела человека и как следствие негативно влияет на его здоровье. В частности, излучение "увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств", указала специалист.
Игнатова добавила, что к электромагнитным полям наиболее чувствительны дети, беременные, люди с нарушениями сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем. При этом врач подчеркнула, что точных данные о влиянии излучения именно смартфонов на организм человека отсутствуют.
Невролог отметила, что наиболее опасным является использование смартфонов в ночное время суток, так как синий свет экрана негативно влияет на глаза. Кроме того, он сбивает биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижает работоспособность и нарушает память.
Ученые из Гентского и Антверпенского университетов ранее также узнали, что люди, которые используют смартфоны часто, могут столкнуться с проблемами при засыпании и плохим сном в течение ночи. Недостаток сна, в свою очередь, может привести к серьезным заболеваниям.
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