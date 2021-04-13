Биологи нашли новый потенциальный путь попадания коронавируса в мозг

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Ученые-биологи обнаружили способ попадания коронавируса COVID-19 в человеческий мозг. Об этом свидетельствует статья, опубликованная на портале bioRxiv.

Группа специалистов из США и Польши под руководством профессора Невадского университета в Рино Кристофера фон Бартхельда выяснили, что каналом может выступать терминальный нерв – пучок нейронов черепа, соединенный с мозгом.

"Традиционно считается, что коронавирус проникает в мозг через обонятельные нервы. Однако эти нейроны не производят рецепторы ACE2, через которые частицы SARS-CoV-2 могли бы попасть внутрь них, что заставляет усомниться в этой теории. Мы выяснили, что вирус может проникать в мозг через терминальный нерв, в котором есть эти рецепторы", – объяснили исследователи.

Ученые выяснили, что рецепторы ACE2 преимущественно находятся в клетках терминального нерва, максимально близко расположенных к обонятельному эпителию носа. В том же пучке нейронов нашли клетки, способные пропускать коронавирус в глубинные области мозга.

В дальнейшем исследователи планируют провести опыты на трансгенных мышах, чтобы выяснить, как именно терминальный нерв задействован в проникновении коронавируса в мозг.

В конце марта научный сотрудник отдела иммунологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Круглов предложил новый путь лечения тяжелых форм COVID-19. В случае подобной терапии речь может идти о блокировке супрессорной молекулы, цитокина, TGF-b1.

