Ученый МГУ предложил новый путь лечения тяжелых форм COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Научный сотрудник отдела иммунологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Круглов предложил новый путь лечения тяжелой формы коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Уточняется, что специалист разработал новый метод детектирования антительного ответа на вирусные белки и с его помощью вместе с коллегами из Германии изучил причину тяжелого течения болезни, возникающей при заражении СOVID-19.

В настоящее время в литературе активно обсуждается цитокиновый шторм в качестве главной причины тяжелого течения болезни, возникающей у пациентов с коронавирусной инфекцией. Он представляет собой ситуацию, когда вырабатывается очень большое число провоспалительных цитокинов – пептидных молекул, которые предупреждают организм человека об опасности. Кроме того, они выполняют роль стимулятора иммунных реакций для устранения инфекционных патогенов, что может привести к излишне бурной активации воспаления и иммунопатологии. Применение блокаторов такого избыточного воспаления помогает только некоторым людям при тяжелом течении COVID-19.

По результатам исследования оказалось, что у тяжелых пациентов происходит переключение антительного ответа и на поздних стадиях заболевания начинает продуцироваться иммуноглобулин А (IgA2), который неспецифичен к вирусу. Это происходит из-за того, что при тяжелом течении заболевания выделяет много супрессорной молекулы, цитокина, TGF-b1.



"Значимость данной работы состоит в том, что тяжелое течение COVID-19 связано не с цитокиновым штормом, а с индукцией более сложного паттерна цитокинов, в том числе обладающих иммуносупрессивной активностью, которые подавляют специфическую защиту организма против вируса", – уточнили в пресс-службе вуза.

Таким образом, исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы коронавирусной инфекции посредством блокировки TGF-b1.

Ранее сообщалось, что группа специалистов не обнаружила связи погоды и распространения COVID-19.