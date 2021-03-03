Ученые доказали связь COVID-19 с группой крови

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Американские исследователи установили, что люди со II группой крови имеют больший риск инфицирования коронавирусом в связи с особенностью строения респираторных клеток. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.
Ученые из бостонской больницы Brigham and Women's провели анализ взаимодействия коронавируса с каждой из групп крови, определив силу связывания белкового комплекса RBD на поверхности вируса, который используется им для прикрепления к клеткам крови. От степени этого связывания во многом зависит то, как легко человек может заразиться инфекцией.
В результате тщательного изучения и оценки количества антигенов RBD на эритроцитах и респираторных клетках у людей с I, II и III группами крови было установлено, что коронавирус чаще всего отдает предпочтение прикреплению к респираторным клеткам обладателей II группы крови. При этом RBD не связывается с красными кровяными тельцами II группы крови или эритроцитами и респираторными клетками остальных групп.
Респираторные клетки – это клетки эпителия на стенках легочных альвеол, через которые осуществляется газообмен.
"Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках. Группа крови – это проблема, потому что она передается по наследству и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики", – заявил ведущий автор исследования, доктор Шон Стоуэлл.
Кроме того, ученые выяснили, что существует аналогичная связь группы крови с RBD вируса SARS-CoV, который спровоцировал вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах.
Несмотря на обнаруженные закономерности, результаты исследования не дают возможности надежного прогнозирования тяжести протекания COVID-19 у людей с различными группами крови, поскольку форма болезни зависит от большого количества факторов.
"Наше наблюдение описывает лишь один из механизмов, ответственных за то, что мы наблюдаем клинически, но оно объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19", – объяснил Стоуэлл.
Ранее врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала, что сейчас ученые заинтересованы поиском связи между группой крови пациента, тяжестью протекания и вероятностью заболевания коронавирусом. По ее словам, уже проведено несколько исследований по данному вопросу, но этого не хватает для однозначного вывода. Но специалист отмечает, что и эти локальные работы в рамках отдельных стран, и сделанный на их основе метаанализ выявляют определенную тенденцию.
Люди с первой группой крови реже остальных болеют коронавирусом
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