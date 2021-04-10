Гинцбург заявил о надежде на бессрочный иммунитет от "Спутника V"

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что действие вакцины от COVID-19 будет бессрочным. Об этом сообщает "Интерфакс".

"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там – 5-10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам", – отметил специалист.

Он добавил, что повторную вакцинацию будут проводить тем, у кого упадет уровень антител. Это будут делать для того, чтобы определить, как быстро вырабатывается антительный ответ.

"Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился. Эти исследования будем проводить в течение года-полутора", – подчеркнул ученый.

Ранее Гинцбург рассказал, что вакцина, способная защитить сразу от нескольких штаммов коронавируса, сейчас проходит доклинические исследования. Он отметил, что, если испытания окажутся успешными, исчезнет необходимость в разработке и использовании нескольких вакцин.

