Гинцбург сравнил опасность коронавируса и птичьего гриппа

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Коронавирус оказался более коварным, чем птичий грипп, к приходу которого готовился весь мир, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Весь мир и наша страна тоже готовилась вообще-то к пандемии не COVID-19, а к пандемии гриппа А, к птичьему гриппу, потому что грипп исходно циркулирует среди птиц. Он фактически смертелен, летален. Многие штаммы для птиц на 90–100 процентов летальны", – прокомментировал Гинцбург.
Он отметил, что если бы птичий грипп начал передаваться от человека к человеку с такой же эффективностью, с какой он передается от птицы к птице, то последствия были бы самыми тяжелыми.
"Но в результате пандемию вызвал не грипп, а COVID-19", – добавил Гинцбург.
По словам специалиста, коронавирус при меньшей летальности является более коварным, поскольку первые симптомы могут проявляться только через несколько недель после заражения. Все это время инфицированный человек передает вирус другим.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил экспресс-тесты на коронавирус и грипп внести в порядок оказания медицинской помощи населению. Данные тесты сейчас находятся не во всех медучреждениях. Парламентарий также подчеркнул, что ожидание результатов обычных тестов может усугубить течение заболевания.
В России прививку от гриппа сделали около 70 млн человек
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