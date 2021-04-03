Президент РАН объяснил необходимость вакцинации от COVID-19 пожилых россиян

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, почему пожилым россиянам необходимо обязательно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Сергеева, среди пожилых людей процент смертности от COVID-19 наиболее высокий. Ученый подчеркнул, что коронавирус останется с человечеством надолго.

"Вакцинация в отношении коронавируса должна быть, точно так же как вакцинация от гриппа, которая проводится ежесезонно", – объяснил Сергеев.

Он поддержал политику властей страны в вопросе вакцинации. Ученый заявил, что таким образом государство пытается обезопасить от заболевания всех граждан РФ.

"Государство понимает, что старшее поколение – это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов", – пояснил Сергеев.

В случае, если вакцинацию не пройдут достаточное количество граждан, после снятия ограничений пожилые люди окажутся в зоне повышенного риска. При этом прививка пожилых людей поспособствует выработке популяционного иммунитета к COVID-19 в России.

"Пока мы еще не достигли такого уровня коллективного иммунитета, который бы позволял "гасить" всплески заболевания", – сказал Сергеев.

Президент РАН попросил пожилых россиян не бояться вакцинации от COVID-19. Он заверил, что опасаться нежелательных реакций после прививки не следует.

"Я сам привился. И перенес вакцинацию незаметно", – заключил Сергеев.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что все желающие россияне смогут привиться "Спутником V" до июня. Это смогут обеспечить имеющиеся производственные мощности.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января.

Большинство россиян прививают вакциной "Спутник V", разработанной в Центре имени Гамалеи Минздрава России. Также в России зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН.