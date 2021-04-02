Гинцбург заявил, что до конца лета от COVID-19 будут привиты 60% россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что до конца лета в России будет привито от коронавирусной инфекции 60% граждан. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"До конца лета мы вакцинируем 60% наших сограждан", – сказал он.

Гинцбург считает, что должна дать результаты работа СМИ, которые подключились к информационной кампании о важности вакцинации.

Ранее привившийся "Спутником V" Александр Гинцбург рассказал о своем титре антител через год после вакцинации. Он уточнил, что до сих пор титр остается высоким.