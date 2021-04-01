Гинцбург рассказал об антителах через год после прививки "Спутником V"

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Привившийся "Спутником V" директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о своем титре антител через год после вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что до сих пор титр остается высоким.

"Да, более 3 200. Это очень высокий показатель. Я полностью защищен, могу быть донором, если вдруг кому-то понадобится. Повторно прививаться пока не нужно", – отметил он.

Ранее Александр Гинцбург опроверг сообщения о невозможности ревакцинации "Спутником V". Более того, по его словам, она может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация.

Специалист отметил, что доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену.